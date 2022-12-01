Москва, 1 декабря, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Жителям новых регионов Российской Федерации нужно создать условия, чтобы они ощутили преимущества от жизни в РФ. Об этом 1 декабря заявил российский президент Владимир Путин на встрече с участниками конгресса молодых учёных в Москве.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Ясно, что здесь прежде всего людям, которые пришли, которые проголосовали, нужно, что называется, врасти в российскую действительность, а России нужно прежде всего там закрепиться основательно», — сказал Путин.

Он добавил, что «закрепиться» означает не только военные и политические меры, но и создать подобающие условия проживания.

Напомним, с 23 по 27 ноября в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы, на которых большинство жителей проголосовали за присоединение к России. 30 сентября данные регионы вошли в состав РФ.