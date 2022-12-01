В результате крушения самолета в Турции погибли люди
Самолёт упал на западе Турции — Habertürk
Анкара,
1 декабря 2022, 16:34 — REGNUM В результате крушения самолета на западе Турции погибли два человека, передает Habertürk.
Флаг Турции
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Сообщается, что одномоторный самолет рухнул в районе Османгази, расположенном в провинции Бурса.
«Погибли два человека», — подтвердил информацию губернатор Бурсы Якуп Джанболат.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября в восточной части Южной Кореи разбился вертолёт. На борту находились два пассажира.
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История вопроса
Авиапроисшествие — это происшествие с участием летательного аппарата, которое привело к гибели либо серьёзным травмам людей, а также существенному повреждению либо утрате воздушного судна. В приложении 13 к Конвенции о международной гражданской авиации к авиационным происшествиям не относят, если гибель или травму получает безбилетный пассажир, скрывающийся вне зон для пассажиров и экипажа; если телесные повреждения получены в результате естественных причин, нанесены самому себе либо другими лицами.
По статистике половина всех авиапроисшествий происходит по вине экипажа. Еще 22% относятся к отказам техники, к погодным условиям — 12%, к терроризму — 9%. Ещё 7% происшествий происходит по причине ошибок наземного персонала — авиадиспетчеров и авиатехников. Наиболее опасными моментами полета остаются посадка и взлёт самолета.