Анкара, 1 декабря, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В результате крушения самолета на западе Турции погибли два человека, передает Habertürk.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Турции

Сообщается, что одномоторный самолет рухнул в районе Османгази, расположенном в провинции Бурса.

«Погибли два человека», — подтвердил информацию губернатор Бурсы Якуп Джанболат.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября в восточной части Южной Кореи разбился вертолёт. На борту находились два пассажира.

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