Белград, 1 декабря, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Некоторые европейские страны внимательно следят за развитием событий на Украине, не только для того, чтобы понять, в чью пользу они завершатся, а «только для прикрытия собственных претензий». Такое мнение в статье, опубликованной в сербской газете «Политика», высказал обозреватель Слободан Самарджия.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Так, по его словам, момента, чтобы выдвинуть Украине территориальные претензии, ждут Польша, Венгрия и Румыния. В частности, отмечает журналист, в Варшаве, которая декларирует поддержку Киева, не скрывают планов взять под контроль Западную Украину и тем самым «исправить» границы.

Читайте также: Сеть: «Хотят Закарпатье» — в Венгрии объяснили отказ давать Киеву оружие

В Венгрии часто публикуют карты страны до Трианонского договора, когда Будапешт потерял 72% контролируемой территории, и используют их на различных мероприятиях, а также в качестве сувениров. Обозреватель отметает, что Венгрия надеяться взять под контроль Закарпатье.

Самарждия напомнил и о словах бывшего министра иностранных дел Румынии Андрея Марги, назвавшего границы Украины неестественными и настаивавшего на воссоздании исторических границ этой страны. По его мнению, Украина «обязана передать Закарпатье Венгрии, Галицию — Польше, Буковину — Румынии».

Также по теме: Медведев: задача Польши — вернуть земли Западной Украины

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Румынии официально прокомментировал предположение о наличии территориальных претензий по отношению к Украине после заявлений бывшего главы МИД страны Андрея Марги. В ведомстве заявили, что подобные подозрения являются ложными. Бухарест не претендует на какие-либо территории, которые сейчас контролируются киевским режимом.