Брюссель, , 16:32 — REGNUM Представитель Европейской комиссии Тим Макфи на брифинге в Брюсселе сообщил, что Европейский союз пока не достиг соглашения по потолку цен на российские нефтепродукты.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы продолжает работать с иностранными партнерами в G7, а также со всеми странами-членами Евросоюза по вопросу потолка цен на нефть. Соглашение пока не достигнуто, но мы продолжаем работу», — заявил Макфи в ходе брифинга 1 декабря.

В начале сентября министры финансов стран «большой семерки» подтвердили свое намерение на введение потолка цен на российскую нефть. Ожидается, что лимит будет введен 5 декабря для нефти, 5 февраля 2023 года — для всех нефтепродуктов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Еврокомиссия направила всем странам Европейского союза предложение установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

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