Москва, 1 декабря, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Введение запрета на использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы, повлечет для бизнеса лишние расходы, считает вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Царство вывесок. Район Марьино. Москва

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сенаторы от Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить запрет на использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы, за исключением указания фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию.

«Если пофантазировать, то следующим шагом мог бы быть запрет преподавать английский язык в школе. А зачем он? Можно перевести на русский все учебники алгебры и физики. Иксы и игреки заменить на «Ж», «П» и прочие согласные. Вообще всю российскую науку импортозаместить. И медицину: там одна сплошная латынь», — с иронией отметил Даванков в своем телеграм-канале.

Вице-спикер Госдумы подметил, что по такой логике можно выходить на международный рынок с брендами на кириллице.

«Кому нужно, тот поймёт. Если серьезно, в реальности это переделка вывесок и объявлений, переименование магазинов и кафе. Лишние расходы для бизнеса, которому и так сейчас непросто», — добавил он.

«Даже во времена СССР мы не боролись с иностранным алфавитом. Вспомнить хотя бы ¡No pasarán! или Viva la Cuba. Даже тогда за границей видели новые возможности и потенциальных партнёров, а не только угрозы национальной безопасности. Не первый раз говорю: лучше заняться чем-то полезным. Помочь людям и поддержать экономику, пока не поздно. Например», — заключил Даванков.