Москва, 1 декабря 2022, 16:23 — REGNUM Из плена ВСУ в Россию 1 декабря возвращены 50 российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«1 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — заявили в Минобороны.
Освобождённых из плена доставят в Москву на самолётах военно-транспортной авиации ВКС РФ. В госпиталях из будут лечить, они пройдут курс реабилитации.
Сейчас освобождённым из плена оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 ноября из плена ВСУ были освобождены девять российских военнослужащих.
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