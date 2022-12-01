Минобороны РФ объявило о возвращении из плена ВСУ 50 российских военных
Москва, 1 декабря, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Из плена ВСУ в Россию 1 декабря возвращены 50 российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
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«1 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — заявили в Минобороны.
Освобождённых из плена доставят в Москву на самолётах военно-транспортной авиации ВКС РФ. В госпиталях их будут лечить, они пройдут курс реабилитации.
Сейчас освобождённым из плена оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 ноября из плена ВСУ были освобождены девять российских военнослужащих.