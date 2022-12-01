Вашингтон, 1 декабря, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Заявление координатора американского совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джона Кирби о том, что США провели «восхитительную операцию» по выводу войск из Афганистана, возмутило журналиста телеканала Fox News Брайана Килмида.

Defense.gov Джон Кирби

Кирби сказал, что США «изумили» Россию и Китай «скоростью и эффективностью», с которыми Пентагон смог «столь малыми силами безопасно эвакуировать из страны так много афганцев».

Килмид, комментируя это заявление, отметил, что можно, конечно, не говорить о тех, кто оказался брошенным в Афганистане из-за краха правительства, поскольку верили США, обещавшим, что правительство устоит перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Но даже при этом очевидно, что сдача Афганистана была самом позорном моментом в истории. К тому же президент США Джо Байден не знает всех этих подробностей — ему не показали составленного доклада.