Ереван, 1 декабря, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС Армении выяснили личности погибших при крушении легкомоторного самолёта В55 возле села Джрабер Котайкской области 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Mes.am Разбившийся в Армении самолет В55

«На месте обнаружены обгоревшие тела двух лётчиков (граждане РФ А. П., 1979 г. р. и В. Р., 1983 г. р.)», — говорится в сообщении.

По данным министерства, самолёт летел из Еревана в Астрахань. О других пассажирах или пилотах не сообщается. При падении он загорелся. Пожар тушили прибывшие на место спасатели.