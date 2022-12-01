Вашингтон, 1 декабря, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с государственным визитом в Вашингтоне, заявил, что союз с Соединенными Штатами «сильнее всего на свете», сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

В своем выступлении перед французским сообществом в посольстве Франции в Вашингтоне Эммануэль Макрон отметил, что история установила между Францией и США союз, который сильнее всего на свете».

Глава Франции также выразил мнение, что его второй госвизит в США продемонстрирует силу, связь между странами.

Первый госвизит Эммануэля Макрона в США состоялся в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорну встретился со своим американским коллегой Ллойдом Остином в Пентагоне.