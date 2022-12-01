Вильнюс, 1 декабря, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Дежурство в воздушном пространстве стран Прибалтики начал контингент ВВС Польши, который дислоцируется с четырьмя истребителями F-16 на авиабазе Зокняй в Литве по ротации союзников по НАТО. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба литовского минобороны.

(сс) Subharnab Majumdar F-16

Отмечается, что командование ротационной миссией НАТО в Литве перешло к контингенту Польши от ВВС Венгрии, боевые самолёты которых несли дежурство на названной литовской авиабазе с начала августа текущего года.

Кроме того, напоминается, что также для усиления на авиабазу Зокняй будут переброшены четыре истребителя Rafale ВВС Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса должны оценить свои уязвимости в вопросе поставок ресурсов из Китая, чтобы избежать ошибки, которая была допущена при сотрудничестве с Россией.