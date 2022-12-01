ЕС и Китай согласились по вопросу о неприемлемости ядерных угроз — глава Евросовета

Пекин, , 16:10 — REGNUM Китай и Евросоюз придерживаются позиции, что ядерные угрозы недопустимы. Об этом 1 декабря заявил глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции в Пекине.

Шарль Мишель Администрация президента России

Он выступил после переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином и сообщил о согласии сторон по данному вопросу.

«Мы согласились, что ядерные угрозы неприемлемы и чрезвычайно опасны», — сказал Мишель.

Глава Евросовета добавил, что призвал Си Цзиньпина оказать влияние на Россию.

Стоит отметить, что глава Евросовета прибыл в Пекин 1 декабря. В программе визита также предусмотрена его встреча с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и другими официальными лицами.

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