Пекин, 1 декабря, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Китай и Евросоюз придерживаются позиции, что ядерные угрозы недопустимы. Об этом 1 декабря заявил глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции в Пекине.

Администрация президента России Шарль Мишель

Он выступил после переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином и сообщил о согласии сторон по данному вопросу.

«Мы согласились, что ядерные угрозы неприемлемы и чрезвычайно опасны», — сказал Мишель.

Глава Евросовета добавил, что призвал Си Цзиньпина оказать влияние на Россию.

Стоит отметить, что глава Евросовета прибыл в Пекин 1 декабря. В программе визита также предусмотрена его встреча с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и другими официальными лицами.