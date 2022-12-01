Москва, 1 декабря, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Переломные исторические моменты, как нынешняя ситуация, позволяют раскрыть истинную сущность личности. Об этом 1 декабря на встрече благотворителями и меценатами заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«В такие переломные исторические моменты проявляется характер человека, проявляются его убеждения, твёрдость позиции, проявляется его отношение к окружающим людям», ― пояснил Медведев.

Политик указал, что в любой ситуации можно оставаться приличным человеком, независимо от национальности, уровня доходов, занимаемой должности, однако есть «и другие». Так, по его словам, кто-то собирает посылки для фронта, а кто-то меняет гражданство, чтобы «бабки спасти».

«Этот период, который мы сейчас переживаем, даёт возможность каждому раскрыть свою сущность, ― отметил Медведев. ― Это уже водораздел. Обратного хода не будет. Это надо понимать».