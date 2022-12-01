Пашинян и представитель Госдепа обсудили вопросы сотрудничества

Ереван, , 16:03 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян и представитель Государственного департамента США Филип Рикер обсудили возможность формирования механизмов диалога для решения конфликта Нагорного Карабаха и Азербайджана. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба правительства Армении.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Собеседники обсудили вопросы, связанные с нагорнокарабахской проблемой, в том числе формирование международных механизмов дискуссии между Степанакертом и Баку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также коснулись вопросов сотрудничества в рамках армяно-американских отношений. Была отмечена полная поддержка со стороны США в осуществлении демократических реформ в Армении.

Ранее ИА REGNUM передавало сообщение Минобороны РФ об обстреле поста в Нагорном Карабахе со стороны ВС Азербайджана.

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