Министры обороны Франции и США подписали декларацию о намерениях

Вашингтон, , 16:01 — REGNUM Министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорну встретился со своим американским коллегой Ллойдом Остином в Пентагоне, сообщает Le Figaro.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню GautierGadriot

«Оба министра подчеркнули важность поддержания тесного двустороннего сотрудничества и подписали декларацию о намерениях», — говорится в заявлении Пентагона.

Сообщается, что текст документа подтверждает «обязательства в области борьбы с терроризмом по всему миру, от Африки до Индо-Тихоокеанского региона», и укрепляет «сотрудничество в космической и кибернетической областях».

Министры обороны Франции и США также обсудили ситуацию вокруг Украины и НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что закон США об инфляции и климате (IRA) негативно отразится на отношениях между западными странами.

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