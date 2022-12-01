Лодзь, Польша, , 16:00 — REGNUM Пока российские войска будут находиться на Украине, Британия продолжит всячески помогать Киеву, включая поставку вооружений, сообщил 1 декабря британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Британия

Выступая перед коллегами из стран ОБСЕ, Клеверли заявил, что до момента ухода с Украины российских войск Британия будет «оказывать гуманитарную, экономическую, дипломатическую и военную помощь» Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский министр иностранный дел Сергей Лавров заявил, что НАТО напрямую участвует в вооружённом конфликте на Украине.

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