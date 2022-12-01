Еврокомиссия предложила установить «потолок цен» на нефть из РФ на уровне $60 за баррель — WSJ

Нью-Йорк, США, , 16:00 — REGNUM Еврокомиссия направила всем странам ЕС предложение установить «потолок цен» на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Об этом 1 декабря сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ограничение цен является частью попытки Запада сократить нефтяные доходы Кремля, сохраняя при этом стабильные мировые поставки нефти и избегая роста цен на энергоносители», — говорится в публикации.

По данным журналистов, чтобы переговоры на эту тему продолжились, все 27 стран, входящие в ЕС, должны поддержать предложение. Сообщается, что возможно обсуждение и другого «потока цен».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет торговать газом или нефтью с теми странами, которые будут устанавливать ограничения цен.

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