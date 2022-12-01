Нью-Йорк, США, 1 декабря, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Еврокомиссия направила всем странам ЕС предложение установить «потолок цен» на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Об этом 1 декабря сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Ограничение цен является частью попытки Запада сократить нефтяные доходы Кремля, сохраняя при этом стабильные мировые поставки нефти и избегая роста цен на энергоносители», — говорится в публикации.

По данным журналистов, чтобы переговоры на эту тему продолжились, все 27 стран, входящие в ЕС, должны поддержать предложение. Сообщается, что возможно обсуждение и другого «потока цен».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет торговать газом или нефтью с теми странами, которые будут устанавливать ограничения цен.