Москва, 1 декабря, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение», у беременных женщин есть возможность воспользоваться родовым сертификатом для выбора консультации и роддома. Отныне получить его стало намного проще. Сегодня, 1 декабря, вступил в силу приказ Минздрава РФ, согласно которому родовые сертификаты будут выдаваться в виде электронного документа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Andrés Nieto Porras Новорожденный

Родовый сертификат — это документ, которым женщина может оплатить необходимые обследования во время беременности, дополнительные услуги роддома и патронаж ребёнка до года. Он должен формироваться при первичном обращении беременной женщины в медицинскую организацию. Выдача документа возложена на врача в женской консультации.

Родовой сертификат представляет собой три талона: один полагается самой консультации за качественное ведение беременной, второй талон предназначен для использования в роддоме и третий талон предусматривает профилактические осмотры ребенка.

Как следует из приказа Минздрава РФ, первый талон формируется женской консультацией, которая ведет наблюдение за беременной, при явке к врачу со сроком беременности в 30 недель. В случае многоплодной беременности срок должен составлять от 28 недель. Второй талон формируется непосредственно в роддоме, а третий — в поликлинике, где будут осматривать ребенка.

««Основой нашего демографического развития должна быть многодетная семья, в основе которой лежат традиционные ценности — базисные основания для решения проблем», — считает директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Олег Аполихин.

С предложением увеличить стоимость родового сертификата для женщин 30+ и многодетных мам до 30 тысяч рублей выступает генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко:

«Какие ценности будут у нашего молодого поколения, такая и будет демографическая политика. Это и есть ключевая идея. Я предлагаю увеличить стоимость родового сертификата для женщин 30+ и многодетных мам до 30 тысяч рублей. Необходимо также мотивировать органы здравоохранения на сохранение беременности, а не предупреждение».

«Каждая женщина рожает, чтобы быть счастливой. Наша задача — понять, как российская женщина, с какими условиями будет счастливой. Необходим новый подход — новая философия заботы, которая начинается с момента зачатия, с кабинета женской консультации», — пояснила член Общественной палаты РФ, президент Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса ВЦИОМ, за первую половину года россияне отметили повышение внимания государства к качеству предоставления медицинских услуг в национальном проекте «Здравоохранение», а также повышение доступности медпомощи по сравнению с декабрем 2021 года.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение», российские больницы и поликлиники оснащаются современным оборудованием, создаются онлайн-сервисы для врачей и пациентов, а также — фельдшерско-акушерские пункты для сел и санавиация для отдаленных районов. Особое внимание уделяется онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям

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