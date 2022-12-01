Европейский союз не собирается извиняться перед Киевом за сообщения о 100 тыс. погибших боевиках ВСУ

Брюссель, , 15:54 — REGNUM Извинения Киеву за публикацию информации о гибели в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине 100 тысяч боевиков ВСУ не намерена приносить Киеву Еврокомиссия. Об этом 1 декабря заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Еврокомиссия Glyn Lowe PhotoWorks

«Не было необходимости в извинениях, мы объяснили в соцсетях контекст и причины (произошедшего. — прим. ред.)», — сказала она.

Также Спинант отметила, что Брюссель и Киев добиваются общих целей, включая расследования якобы имеющих место «преступлений» российских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в видеообращении на своей странице в одной из соцсетей о «стотысячных потерях» киевских нацистов, однако затем этот фрагмент был вырезан из её заявления.