Евросоюз не будет извиняться перед Киевом за данные о потерях ВСУ
Европейский союз не собирается извиняться перед Киевом за сообщения о 100 тыс. погибших боевиках ВСУ
Брюссель,
1 декабря 2022, 15:54 — REGNUM Извинения Киеву за публикацию информации о гибели в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине 100 тысяч боевиков ВСУ не намерена приносить Киеву Еврокомиссия. Об этом 1 декабря заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Еврокомиссия
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«Не было необходимости в извинениях, мы объяснили в соцсетях контекст и причины (произошедшего. — прим. ред.)», — сказала она.
Также Спинант отметила, что Брюссель и Киев добиваются общих целей, включая расследования якобы имеющих место «преступлений» российских военных.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в видеообращении на своей странице в одной из соцсетей о «стотысячных потерях» киевских нацистов, однако затем этот фрагмент был вырезан из её заявления.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.