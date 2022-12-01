Санкт-Петербург, 1 декабря, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В ночь на 2 декабря температура воздуха в Петербурге опустится до минус 9-11 градусов, что на 6-7 градусов ниже климатической нормы для первых дней декабря. Об этом 1 декабря предупредил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Дед Мороз на воздушном шаре (архивное фото)

Днем также будут холодно, температура составит — 6…-8 градусов.

«Температурные показатели выйдут на уровень самых низких температур с начала холодного сезона», — отметил Леус. Пока что самая холодная ночь в этом сезоне была в Петербурге 27 ноября, когда температура опустилась до минус 10,4 градуса.

«Примерно также морозно будет и в ночь на субботу, а вот в дневные часы слегка потеплеет. Сохранится тенденция на повышение температуры и в воскресенье, и местами пройдет небольшой снег», — прогнозирует синоптик.

Напомним, что средняя температура воздуха в ноябре в Петербурге оказалась самой низкой за последние 6 лет, всего +0,5 градуса.