Брюссель, 1 декабря, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Власти Евросоюза признали, что не могут конфисковать замороженные активы Центробанка России, пишет газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Журналисты отмечают, что активы ЦБ РФ защищены международным принципом государственного иммунитета. По этой причине Еврокомиссия вместо конфискации предлагает странам ЕС учредить фонд для управления российскими активами. Прибыль от замороженных средств в ЕС предложили использовать для помощи Украине.

Напомним, Евросоюз заморозил российские активы на сумму €68 млрд.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления замороженными российскими средствами.