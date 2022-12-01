Москва, , 15:47 — REGNUM Запланированную на завтра, 2 декабря, встречу с инвалидами президента РФ Владимира Путина анонсировала 1 декабря пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что общение главы государства с инвалидами, а также с представителями общественных организаций, пройдёт в формате видеоконференции.

Встреча пройдёт в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья, отмечаемым 3 декабря.

Будут обсуждаться «вопросы интеграции людей с ограничениями по здоровью, инклюзивного образования, реабилитации, меры поддержки инвалидов, в том числе ветеранов боевых действий, их трудоустройства, развития профессиональных навыков».

Читайте ранее в этом сюжете: Путин подписал закон о госпитализации детей-инвалидов с родителями