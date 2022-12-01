Внешняя политика Узбекистана не определяется событиями на Украине — Ташкент
В Ташкенте заявили, что ситуация на Украине не влияет на внешнюю политику Узбекистана
Ташкент, 1 декабря, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Ташкент не меняет внешнюю политику в зависимости от того, как развиваются события на Украине. Об этом 1 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
Он ответил на вопрос, будет ли Ташкент расширять сотрудничество со странами ЕС в связи с их отношением с киевским режимом.
«Внешнеполитическая повестка Узбекистана определяется исходя из интересов нашей страны. Она не зависит ни от каких геополитических событий, ни от геополитической конъюнктуры», — сказал Асадов.
Глава пресс-службы президента добавил, что Евросоюз и так является одним из основных партнёров Узбекистана, стороны активно взаимодействуют.
Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце ноября посетил Францию с официальным визитом. В ходе поездки были подписаны соглашения на $6 млрд. 30 ноября узбекистанский лидер по телефону обсудил с президентом России Владимиром Путиным отношения Ташкента и Москвы.