Москва, 1 декабря, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Тяжелейшие испытания, которые выпадают на долю российских бойцов на передовой, помогает им преодолеть возможность поговорить со священником. Об этом 1 декабря заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с благотворителями и меценатами.

Duma.gov.ru Дмитрий Медведев

«У каждого человека свой путь к Богу, но то, что вы находитесь рядом, на передовой, и к вам обращаются и те, кто еще не крещён, и крещённые люди за поддержкой, — я уверен, это им помогает преодолеть все те тяжелейшие испытания, которые выпали на их долю и на долю нашей страны», — сказал он.

Также зампред Совбеза РФ поблагодарил священников за их служение и вспомнил разговор с женщиной — военным врачом, принимавшей участие во многих компаниях, дослужившейся до звания подполковника и имеющей настоящий русский характер.

При этом Медведев уточнил, что военный врач рассказала ему о том, что имеет семью и близких.

«И тем не менее она всё равно продолжает свою работу. Что тут говорить? Без лишнего пафоса — это, собственно, и есть героизм. Повседневный, не всегда заметный, но это так и есть», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у Германии нет права учить Россию гуманизму и рассказывать про так называемый «голодомор» на Украине, так как немцам с их историей нужно и дальше каяться за свои преступления во время войны.