В Хмельницкой области снесли памятник писателю Николая Островскому

Хмельницкий, Украина, , 15:45 — REGNUM Памятник советскому писателю Николаю Островскому демонтировали в городе Шепетовке Хмельницкой области Украины. Об этом 1 декабря сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Памятник располагался на площади перед Шепетовским музеем. В своём телеграм-канале Гамалий опубликовал фото и видео демонтажа памятника. Монумент разобрали по частям с помощью автокрана.

Напомним, снос памятников, имеющих отношение к России, начался на Украине в 2014 году под видом «декоммунизации». После начала спецоперации по денацификации этот процесс продолжился с многократно возросшими темпами.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября власти города Умань Черкасской области Украины демонтировали памятник декабристам и памятный знак газете «Ленинская Искра». В тот же день горсовет Одессы принял решение о сносе памятников российской императрице Екатерине II и великому русскому полководцу Александру Суворову.