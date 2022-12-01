Памятник Островскому демонтировали в Хмельницкой области
В Хмельницкой области снесли памятник писателю Николая Островскому
Хмельницкий, Украина,
1 декабря 2022, 15:45 — REGNUM Памятник советскому писателю Николаю Островскому демонтировали в городе Шепетовке Хмельницкой области Украины. Об этом 1 декабря сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.
Украина
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
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Памятник располагался на площади перед Шепетовским музеем. В своём телеграм-канале Гамалий опубликовал фото и видео демонтажа памятника. Монумент разобрали по частям с помощью автокрана.
Напомним, снос памятников, имеющих отношение к России, начался на Украине в 2014 году под видом «декоммунизации». После начала спецоперации по денацификации этот процесс продолжился с многократно возросшими темпами.
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Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября власти города Умань Черкасской области Украины демонтировали памятник декабристам и памятный знак газете «Ленинская Искра». В тот же день горсовет Одессы принял решение о сносе памятников российской императрице Екатерине II и великому русскому полководцу Александру Суворову.
История вопроса
После распада Советского Союза на постсоветском пространстве и на территориях, которые ранее входили в сферу влияния СССР, осталось множество памятников той эпохи. В основном - памятников Ленину. Также сохранились монументы другим деятелям Коммунистической партии и советского государства, видным военачальникам и т.д. Остались и краснознамённые композиции, например, Краснознамённая группа в Екатеринбурге, к которой долгие годы крепился Орден Ленина - награда советскому социалистическому Свердловску.
За последние 30 лет количество советских памятников уменьшилось. Во многих новоявленных "независимых" государствах монументы советской эпохи оказались не нужны. В рамках "декоммунизации" советские памятники сносят на Украине. Борцы с памятниками заявляют о себе и в России.
Но защитники советского наследия не сдаются без боя. Уже много лет в Екатеринбурге активисты требуют вернуть Краснознамённую группу, которая была снесена январьской ночью в 2013 году. Зимой 2019 года глава города Александр Высокинский пообещал вернуть композицию. Борьба за советские памятники продолжается.