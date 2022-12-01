Москва, 1 декабря, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Запад нацелен бороться с Россией до конца за то, что она не стала «присягать ему на верность». Целью этого противостояния является уничтожение исторической памяти, чтобы люди забыли о том, что раньше были одной страной и жили вместе. Такое мнение заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев высказал 1 декабря в ходе встречи с волонтерами и участниками гуманитарных проектов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Как отметил Медведев, Запад понял, что «мы не собираемся жертвовать своей независимостью и не станем отказываться от суверенитета». Противостояние обострилось после вхождения Крыма в состав РФ.

Целью Запада, как считает зампред Совбеза РФ, является попытка «обнулить все наши результаты развития за последние годы, постараться сделать так, чтобы даже от нашей исторической памяти почти ничего не осталось, вот как будто бы и страны такой не было, и люди вместе не жили».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе приёма граждан, приуроченном к 21-летию «Единой России», Дмитрий Медведев заявил, что российская армия по-прежнему последовательно выполняет задачи, которые поставил президент страны Владимир Путин.