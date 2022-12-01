Москва, 1 декабря, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В рамках реализации задач федерального проекта «Информационная безопасность» национального проекта «Цифровая экономика» Минцифры России совместно с СПбГУТ и «РТК-Солар» запустили еще три спецпроекта, которые призваны повысить осведомленность пользователей о киберугрозах и способах противостоять злоумышленникам.

Publicdomainpictures.net Кибер-расследование

Первый проект посвящен телефонному мошенничеству, второй адресован юным любителям компьютерных игр, а третий предназначен для детей и подростков, которые хотят стать популярными блогерами. Исследование уровня киберграмотности россиян, проведенное Минцифры, показало, что уровень осведомленности отечественных пользователей о киберугрозах находится на недостаточно высоком уровне. При этом, согласно опросу, за последний год россияне чаще всего сталкивались как раз с телефонным мошенничеством и фишинговыми письмами. Новые спецпроекты позволят популяризовать тему кибербезопасности и с помощью вовлекающих форматов обучить пользователей необходимым навыкам кибергигиены.

«В ходе нашего недавнего исследования граждане России достаточно низко оценили свой уровень осведомленности о киберугрозах, — заявил директор Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин. — Более 40% опрошенных поставили себе 1–3 балла по десятибалльной шкале. Поэтому информация о том, как действуют злоумышленники, должна становиться более доступной. Наши спецпроекты адресованы разным целевым аудиториям, и мы стараемся в зависимости от этого выбирать наиболее эффективный формат, говорить с ними на одном языке».

Первый спецпроект получил название «Выучи свою роль». Он демонстрирует, как правильно себя вести, когда мошенники разыгрывают по телефону свой спектакль. В проекте рассказывается, на какие эмоции давят злоумышленники, чтобы обмануть потенциальную жертву, и какие реплики они при этом используют. Также на странице проекта можно проверить полученные навыки, пообщавшись с чат-ботом, который имитирует мошенническую схему. Кроме этого, здесь есть краткие памятки, которые не позволят стать жертвой обмана телефонных преступников. Их можно скачать или распечатать, чтобы они всегда были под рукой.

Второй спецпроект называется «Прокачай скилл защиты». Он предназначен для юных геймеров и рассказывает о том, как не лишиться своего игрового аккаунта и не получить вредоносное ПО вместо дополнения к игре. Для этого нужно соблюдать ряд правил кибергигиены, выучить которые не менее важно, чем прокачать своего персонажа в компьютерной игре.

«При подготовке спецпроектов мы старались учитывать метрики, которые рассматривались в методологии мониторинга уровня грамотности широких слоев населения по вопросам информационной безопасности, но, при этом, нельзя подходить к подобным спецпроектам с чисто научной точки зрения; они не должны быть скучными, их цель — цеплять целевую аудиторию», — сказал проректор по цифровой трансформации СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича Антон Зарубин.

Третий спецпроект — «Подготовка к известности» — адресован детям и подросткам, которые активно следят за блогерами и сами мечтают стать инфлюенсерами. Главная ценность каждого популярного блогера — его аккаунт. Для подготовки к будущей известности надо выучить правила кибербезопасности на примере защиты аккаунтов. Чтобы подростки лучше усвоили полезную информацию, в рамках проекта были запущены интеграции с популярными блогерами: снято девять роликов для VK и два — для YouTube.

В октябре 2022 года Минцифры России совместно с СПбГУТ и «РТК-Солар» запустили первые три спецпроекта для повышения информированности граждан о киберугрозах — «Кибербуллинг», «Сложные несложные пароли» и «КиберЗОЖ».

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Цифровая экономика» призван обеспечить безопасность цифрового пространства, защиту персональных данных граждан и защиту от киберугроз. От утечек информации и от хакерского воздействия протестируют 400 государственных информсистем. Также совершенствуется механизм блокировки фишинговых сайтов, имитирующих сайты госорганов.

Специалисты по кибербезопасности отслеживают работу подозрительных сайтов и предупреждают онлайн-мошенничество. Также будет запущен сервис проверки мобильных приложений на уязвимости, создана информационная система противодействия телефонному мошенничеству.