Лодзь, Польша, , 15:36 — REGNUM Глава Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что намерен на заседании глав МИД стран ОБСЕ обсудить возможности обеспечить восстановление инфраструктуры Украины за счет замороженных российских средств.

Жозеп Боррель (сс) European Parliament

«Эти средства должны быть использованы для восстановления Украины. Сегодня я встречусь с коллегами министрами иностранных дел для обсуждения этого вопроса», — говорится в заявлении Борреля, распространенном пресс-службой председателя Европейского парламента.

По словам политика, потери Украины за период конфликта оцениваются в 600 миллиардов евро.

Также сообщается, что заседание глав министерств иностранных дел стран ОБСЕ проходит 1 декабря в польском городе Лодзь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Жозеп Боррель на заседании глав МИД стран ОБСЕ представит план создания спецтрибунала по Украине.

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