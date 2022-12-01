На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
На всей захваченной Киевом территории Украины объявлен режим воздушной тревоги
Киев,
1 декабря 2022, 15:35 — REGNUM На данный момент на всей захваченной режимом Киева территории Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 1 декабря из данных онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.
Также воздушная тревога объявлена на захваченной боевиками частях Херсонской и Запорожской областей, и Донецкой Народной Республики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на заседании глав МИД стран ОБСЕ, которое проходит в Польше 1 декабря, будет представлен план Еврокомиссии по созданию международного трибунала по Украине.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.