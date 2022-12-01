Киев, 1 декабря, 2022, 15:35 — ИА Регнум. На данный момент на всей захваченной режимом Киева территории Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 1 декабря из данных онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.

Тревога

Также воздушная тревога объявлена на захваченной боевиками частях Херсонской и Запорожской областей и Донецкой Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на заседании глав МИД стран ОБСЕ, которое проходит в Польше 1 декабря, будет представлен план Еврокомиссии по созданию международного трибунала по Украине.