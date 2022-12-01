В Румынии столкнулись поезда, которые везли зерно от границы с Украиной

Сучава, Румыния, , 15:35 — REGNUM Столкновение двух поездов в уезде Ванча на востоке Румынии привело к тому, что с рельсов сошли электровоз и четыре вагона. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба местного инспектората полиции.

Авария Moments of Yesterday

По данным ведомства, оба поезда выехали с зерном из города Сучава, расположенного возле границы с Украиной и столкнулись возле населённого пункта Думбрэвень. Они везли груз в портовый город Констанца.

Данных о погибших и пострадавших нет. Сообщается, что движение поездов в районе аварии приостановлено в обоих направлениях.

Напомним, в июне в Румынии сошла с рельсов треть товарного поезда, который вёз зерно с Украины.