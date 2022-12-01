Медведев объяснил, зачем Запад столкнул два близких народа

Москва, , 15:34 — REGNUM Запад целенаправленно натравил Украину на Россию, стремясь сдержать развитие российского государства, ограничить его потенциал, доминировать в геополитике, заявил 1 декабря заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с благотворителями и меценатами.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Столкновение двух близких народов — российского и украинского — нужно было Западу, чтобы «ограничить развитие России».

«Ведь в этом основная задача тех сил, которые долгое время работали на этот конфликт, — ограничение развития нашей страны, — сказал Медведев. — Сдерживание её потенциала».

И тогда Запад смог бы доминировать, проводя «определённый курс». Этому нужно противостоять, сказал Медведев, нужно «сохранить самих себя — в прямом смысле этого слова».

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил, что ВС РФ в ходе спецоперации ведёт боевые действия не против украинского народа: российские военные сражаются с нацистами.

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