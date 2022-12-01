ЕС работает над планом по созданию специального трибуна по военным преступлениям на Украине

Лодзь, Польша, , 15:28 — REGNUM На заседании глав МИД стран ОБСЕ, которое проходит в Польше 1 декабря, будет представлен план Еврокомиссии по созданию международного трибунала по Украине. Доклад будет сделан верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Жозеп Боррель European Parliament

Как сообщил глава дипломатии ЕС, этот план является плодом его совместного труда с Еврокомиссией по оказанию содействия работе международного уголовного суда. Боррель также отметил, что суд «уже многое делает для поддержки генпрокурора Украины» и для поддержки предложения о «создании специального трибунала по военным преступлениям на Украине».

Напомним, ранее парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) инициировала вопрос о создании специального международного уголовного трибунала по Украине. При этом Россия заранее названа субъектом, к которому будут предъявлены обвинения, что идет в разрез с принципами презумпции невиновности.

Ранее о начале работы по созданию украинско-европейского трибунала сообщил МИД Франции. В Кремле до этого заявили, что не признают такой суд и его решения легитимными.

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