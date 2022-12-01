Белгород, 1 декабря 2022, 15:27 — REGNUM Работу системы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Белгородом и Белгородской областью подтвердил 1 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
«В области сегодня неспокойно. Над Белгородом и Белгородским районом сработало ПВО. Пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он в своём сообщении.
Также Гладков добавил, что ВСУ обстреляли сёла в Валуйском и Шебекинском округах Белгородской области, в результате чего получили повреждения жилые дома, Дом культуры и детский сад.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в небе над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО).