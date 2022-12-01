Москва, , 15:26 — REGNUM Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что противниками России являются не украинцы, а лица, внедряющие нацистскую идеологию. Об этом он заявил в ходе приема граждан 1 декабря.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам политика, в происходящем на Украине конфликте виновны нацисты, которые популяризуют свою губительную идеологию.

«Наш противник — это же не украинцы как нация. Это действительно близкие люди, это все понятно», — сказал политик.

Также Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что противниками России являются те, кто внедряет определенную идеологию. «Делают это, скажем прямо, не без успеха», — председатель ЕР.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что необходимо сохранить символы нацистской культуры с Украины, чтобы «все видели, кто это такие».

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