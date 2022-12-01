Дмитрий Медведев заявил, что украинцы не являются противниками России
Москва, 1 декабря, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что противниками России являются не украинцы, а лица, внедряющие нацистскую идеологию. Об этом он заявил в ходе приема граждан 1 декабря.
По словам политика, в происходящем на Украине конфликте виновны нацисты, которые популяризуют свою губительную идеологию.
«Наш противник — это же не украинцы как нация. Это действительно близкие люди, это всё понятно», — сказал политик.
Также Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что противниками России являются те, кто внедряет определенную идеологию. «Делают это, скажем прямо, не без успеха», — председатель ЕР.
Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что необходимо сохранить символы нацистской культуры с Украины, чтобы «все видели, кто это такие».