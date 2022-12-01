Москва, , 15:22 — REGNUM Законопроект, которым предлагается расширить перечень доходов физических лиц, не подлежащих налогообложению, внесли в Госдуму депутаты Анатолий Аксаков (СРЗП) и Ольга Ануфриева («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно Налоговому кодексу РФ при определении налоговой базы для уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды.

Авторы законопроекта отметили, что вместе с тем существует норма, по которой обязанность по уплате налога у гражданина не возникает при получении им дохода в значении, подразумеваемом налоговым законодательством, в результате частичного прекращения обязательства по ипотечному жилищному кредиту, предоставленному кредитной организацией до 1 октября 2014 года.

Парламентарии предлагают ввести положение, по которому обязанность по уплате налога у гражданина также не возникнет вследствие полного или частичного прощения кредитором в 2022–2023 годах обязательств заемщика, вытекающих из ипотечных кредитных договоров.

Депутаты отметили, что снижение кредитором размера денежных обязательств заемщика, как правило, является вынужденной мерой и направлено на оказание необходимой помощи заемщику, попавшему в трудную жизненную ситуацию. При этом необходимость уплаты налога на доходы физических лиц, возникающая в случае прощения кредитором части задолженности, влечет за собой дополнительную финансовую нагрузку на гражданина, указано в сопроводительных материалах к законопроекту.

Парламентарии считают, что принятие документа позволит снизить долговую нагрузку на граждан в текущей экономической и геополитической ситуации.