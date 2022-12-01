Санкт-Петербург, 1 декабря, 2022, 16:36 — ИА Регнум. На территории бывшего следственного изолятора №1 «Кресты» на Арсенальной набережной Петербурга со временем может появиться общественное или образовательное пространство, а также офисно-жилая недвижимость. Такое мнение высказала 1 декабря генеральный директор петербургской компании KNRU Татьяна Клименко.

Alex Fedorov, Wikimedia Commons Бывший следственный изолятор № 1 «Кресты»

Напомним, госкорпорация «Дом. РФ» ведет мероприятия по приёмке на свой баланс комплекса «Кресты», следственный изолятор в котором был закрыт в 2017 году в связи с переездом в новый комплекс в Колпинском районе Петербурга. Предполагается, что затем «Дом. РФ» выставит на продажу большую часть территории и зданий бывшего СИЗО.

«На мой взгляд, креативное пространство с апарт- и бизнес-центром внутри в территории «Крестов» — это идеальное решение вопроса, — считает Татьяна Клименко. — Так, например, для делового центра есть все предпосылки в плане архитектуры. Кроме того, актуально будет появление в этом кластере какого-то образовательного учреждения с государственными курсами, с мастерскими».

В то же время, по словам эксперта, не следует ожидать появления в «Крестах» кластера заведений быстрого питания или отдельных баров и ресторанов. «Во-первых, есть определённая история места, во-вторых, общественность и городские власти будут явно против», — считает специалист.

А вот наличие большой зоны парковки внутри комплекса позволит работать там банковским отделениям, МФЦ и другим крупным государственным арендаторам, предположила Клименко.

В комплекс «Крестов», который занимает участок площадью 4,2 га на набережной Невы, входят два здания следственного изолятора. Госкомпании «Дом. РФ» передадут основной участок площадью 3,9 га для продажи земли и стоящих на ней зданий. Часть из них могут снести.

Ранее в городском комитете по охране памятников сообщили, что на реставрацию зданий бывшего СИЗО «Кресты» и приспособление для современного использования понадобится не менее пяти лет.