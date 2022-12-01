Вильнюс, 1 декабря, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Продажу серебряной коллекционной монеты, которая посвящена Украине и часть выручки от продаж которой будет направлена в качестве гуманитарной помощи Киеву, начал государственный банк Литвы. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба литовского регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Монета, номинал которой €10, продаётся за €96,8. Из этой суммы €70 будут переданы Украине, переведены на счет её центрального банка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что всего выпущено пять тысяч экземпляров указанной монеты, и напоминается, что в ноябре такого же рода момента была выпущено госбанком Эстонии, однако она является оборотной и имеет номинал в €2, из-за чего была выпущена в количестве 2 млн экземпляров.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Евросоюз сможет договориться о согласовании ценового потолка на нефть из России.