Глава РПЦ назвал Донбасс «передней линией обороны русского мира»
Патриарх Кирилл: сегодня Донбасс — это передняя линии обороны русского мира
Москва,
1 декабря 2022, 15:14 — REGNUM Донбасс сегодня является передней линией обороны русского мира, заявил 1 декабря патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя на встрече с прибывшими из ДНР и ЛНР детьми.
Патриарх Кирилл
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Сегодня Донбасс — это передняя линии обороны русского мира».
патриарх Кирилл
Глава РПЦ подчеркнул, что речь идёт не только о России. Русский мир везде, «где живут люди, которые воспитаны в традициях православия и в традициях русской морали».
Отметив, что в формировании нравственного чувства у всех народов свои «точки опоры», патриарх сказал: «И вот нашими точками опоры — людей, живущих в русском мире, является вера и любовь к Отечеству».
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.