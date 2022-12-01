Патриарх Кирилл: сегодня Донбасс — это передняя линии обороны русского мира

Москва, , 15:14 — REGNUM Донбасс сегодня является передней линией обороны русского мира, заявил 1 декабря патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя на встрече с прибывшими из ДНР и ЛНР детьми.

Патриарх Кирилл Дарья Антонова © ИА REGNUM

патриарх Кирилл «Сегодня Донбасс — это передняя линии обороны русского мира».

Глава РПЦ подчеркнул, что речь идёт не только о России. Русский мир везде, «где живут люди, которые воспитаны в традициях православия и в традициях русской морали».

Отметив, что в формировании нравственного чувства у всех народов свои «точки опоры», патриарх сказал: «И вот нашими точками опоры — людей, живущих в русском мире, является вера и любовь к Отечеству».

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: погибшие ополченцы Донбасса прожили жизнь не зря