Москва, 1 декабря, 2022, 15:12 — ИА Регнум. На фоне «драконовского» роста тарифов на услуги ЖКХ депутаты фракции КПРФ предлагают ввести государственное регулирование цен на тарифы.

Дарья Антонова Счёт за ЖКХ

«КПРФ выступает за скорейшее введение государственного регулирования цен и тарифов, а также за снижение цен на жизненно важные продукты и жилищно-коммунальные услуги», — отметил депутат Госдумы Денис Парфёнов (КПРФ) в телеграм-канале.

По его словам, цены на жилищно-коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года поднялись вдвое выше, чем в прошлые годы.

Депутат считает рост тарифов «драконовской» мерой, и, по его мнению, в нынешних условиях «текущие действия власти можно рассматривать лишь как плевок народу в лицо, обман и предательство по отношению к гражданам России».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ проводит индексацию тарифов ЖКУ для населения вместо запланированной ранее на 1 июля 2023 года, предельный уровень индексации тарифов при этом, как обещают, не превысит 9%.

Ранее против повышения тарифов на коммунальные услуги также высказывался глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). По его словам, этот рост является шоковым и неприемлем в текущих условиях.