«Мы находимся в начале второй холодной войны» — глава Минобороны Финляндии

Берлин, , 15:09 — REGNUM О начале второй холодной войны заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в ходе панельной дискуссии в рамках конференции по безопасности, которая проходит в Берлине 1 декабря.

Финляндия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я боюсь, что мы находимся в начале второй холодной войны. Это печально», — заявил министр обороны страны.

Кроме того, Антти Кайкконен заявил, что события на Украине приведут к существенным изменениям в отношениях с Россией в долгосрочной перспективе.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября в министерстве иностранных дел Финляндии заявили, что страна планирует и дальше поддерживать Киев, направляя режиму Зеленского ещё больше помощи.

Читайте также: Финляндия отправила Киеву пакет помощи для энергетического сектора