Медведев отреагировал на участие в спецоперации депутатов

Москва, , 15:10 — REGNUM Участие российских депутатов в спецоперации по денацификации Украины ломает устоявшиеся в народе стереотипы об их желании лишь бороться за голоса избирателей. Об этом 1 декабря заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев на приёме граждан.

Дмитрий Медведев Government.ru

«Это не так, конечно. А то, что наши товарищи делают сейчас, в корне меняет вообще представление о том, как себя ведут люди, получившие доверие наших граждан. И это достойно высокого уважения», — сказал Медведев.

Он заявил, что добровольно отправились в зону боевых действий депутаты разных уровней. По мнению лидера ЕР, партия должна быть примером того, как служить России во время испытаний.

Напомним, об уходе на службу в армии для участия в спецоперации ранее заявили депутаты Госдумы РФ Юрий Швыткин (ЕР), Олег Колесников (ЛДПР), Сергей Сокол (ЕР), Дмитрий Хубезов (ЕР), Олег Голиков (ЕР), Александр Бородай ​​​(ЕР) и другие. Адам Делимханов (ЕР) получил в ходе СВО звание Герой России.