Медведев уверен, что Мариуполь будет восстановлен полностью

Москва, , 15:03 — REGNUM Город Мариуполь в Донецкой Народной Республике будет восстановлен обязательно. Разрушения, которые причинили городу действия киевских оккупантов, большие, но работа предстоит серьезная, и она будет выполнена до конца. Об этом заявил 1 декабря в ходе приема граждан председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Мариуполь Богдан Борман © ИА REGNUM

«Работа все равно большая: и по объему восстанавливаемого жилого фонда, школам, детским садам. Но тем не менее эта работа набрала обороты. Уверен, что все будет сделано», — заявил партийный лидер.

По словам Медведева, особого уважения заслуживают жители Мариуполя и других населенных пунктов, которые выживали в тяжелейших условиях и смогли преодолеть «этот очень тяжелый период, по сути, действительно нацистский власти».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что восстановление разрушенной инфраструктуры в Мариуполе идет хорошими темпами, полностью выполнить планы по восстановлению планируется за два года.

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