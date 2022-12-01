Москва, 1 декабря, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Поправки, призванные закрепить дополнительные меры поддержки вдов и вдовцов участников специальной военной операции, готовят депутаты всех фракций Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря, об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

Kremlin.ru Владимир Васильев

«Сейчас в закон «О ветеранах» мы готовим изменения. Буквально вчера обсуждали эту тему, чтобы внести всеми фракциями дополнительные поправки, защищающие вдов и вдовцов, которых, к сожалению, военные действия неизбежно порождают», — указал Васильев.

Изменения предполагается внести в федеральный закон «О ветеранах».

О готовящихся изменениях Васильев сообщил в ходе встречи председателя партии, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева с благотворителями и предпринимателями, которые оказывают поддержку российским военнослужащим.

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