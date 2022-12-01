Экономист Ильинский: реиндустриализация США оборачивается крахом экономики Европейского союза

Москва, , 16:35 — REGNUM Жалобы президента Франции Эммануэля Макрона на то, что новый американский закон об инфляции раскалывает Запад, вполне обоснованны, так как Белый дом твердо взял курс на реиндустриализацию Америки за счет разрушающейся экономики ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Эмманюэль Макрон и Джо Байден The White House

«Байден раскалывает трансатлантическое партнерство путем реиндустриализации Америки за счет европейских союзников, — констатировал Ильинский, комментируя соответствующую публикацию Financial Times. — Эммануэль Макрон впервые открыто и публично заявил, что США рискуют полностью разрушить трансатлантическую солидарность своим дискриминационным законом о снижении инфляции, который нанесет непоправимый ущерб мировой экономике, полностью разрушит честную конкуренцию путем массового субсидирования американских компаний в ущерб европейским отраслям. Речь идет о федеральном законе, принятом Конгрессом США и подписанном в конце августа нынешнего года президентом Джо Байденом. Закон о снижении инфляции предполагает привлечение около 750 млрд долларов для субсидирования американских производителей товаров и комплектующих и вступит в силу 1 января 2023 года».

Как отметил Ильинский, по мнению европейских лидеров, указанный закон будет иметь резкие отрицательные последствия для всех экономик стран Европейского союза и является важнейшей причиной глубинного разделения стран коллективного Запада, а президент Макрон прямо охарактеризовал его как сверхагрессивный шаг Америки против европейской экономики, задыхающейся в железных объятиях экономического кризиса.

«Другими словами, Соединенные Штаты стремятся решить свои национальные задачи за счет разрушающейся европейской экономики, — пояснил профессор. — В ответ президент Франции Макрон призвал страны Европейского союза принять аналогичный американскому «Закон о покупке Европы», обеспечивающий такие же льготы и субсидии европейским производителям. Однако принять подобный закон будет невозможно по двум причинам. Во-первых, у Европы нет денег, достаточных для его принятия, во-вторых, такие страны, как Польша и прибалтийские государства, немедленно наложат на него вето. Министры и дипломаты стран Европейского союза выражают свое разочарование тем, что правительство Байдена просто игнорирует влияние своей внутренней экономической политики на европейских союзников».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что закон США об инфляции и климате (IRA) скверно скажется на отношениях между странами Запада.

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