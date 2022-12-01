Медведев считает необходимым сохранить символы нацисткой культуры Украины

Москва, , 15:00 — REGNUM Не нужно уничтожать символы нацистской культуры с Украины, напротив, их необходимо сохранить. Об этом в ходе приёма граждан 1 декабря заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Трансляция велась на сайте партии.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

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Он напомнил о заявлениях, звучащих их уст европейских чиновников, западных должностных лиц, упорно не замечающих и отвергающих существование националистов на Украине, называя это «просто разговорами».

«Это всё брехня. Враньё. Это убийцы», ― подчеркнул Медведев.

Политик уверен, что все должны видеть и знать правду. И для того, чтобы это не повторилось, указал председатель политического объединения, надо хранить «материальные предметы ―носители соответствующей культуры нацистской».

«Их тоже необходимо сохранить для потомков, чтобы они видели, кто это такие. Чтобы, извините, не отворачивали лица брезгливо и не говорили, что всё это не существует, все это придумали русские, что это всё пропаганда», ― заключил Медведев.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что на Украине долгие годы с момента развала СССР велась пропаганда фашистской идеологии. На этой теме было воспитано целое поколение нацистов.

При этом Запад, по его словам, потворствовал в этом скатывании к фашизму, которое привело в итоге к трагедии. Кадыров добавил, что в детских садах, школах и иных учебных заведениях на протяжении многих лет шла беспрепятственная агитация гитлеровских ценностей, на которой выросло целое поколение нацистов, но никому до этого на Западе не было дела.